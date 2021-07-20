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Barış pınarı bölgesinde bayram sevinci

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 20.07.2021 12:43
Barış Pınarı Harekat bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı Suriye'de karşıladı.  A Haber ekibi, Suriye’nin Rasulayn kentinde huzur ve güvenliğimizi sağlayan Mehmetçik’i ziyaret etti.  Ayrıntıları, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Kontrol noktasında görevli Mehmetçik bayramı Suriye'de karşıladı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan, huzur ve güven ortamı sağlanan Rasulayn'da huzur ve sınırlarımızda güvenin istikrarı için 7/24 esasıyla görevlerini sürdürüyorlar. Her biri TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ve Fırat'ın doğusunda, Rasulyan'da destan yazdılar.

Sınır ötesinin kahramanları bayrama görev başında girdi. A Haber muhabiri Geçgel, Rasulayn'daki son durumu aktardı:

KAHRAMANLAR BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE

''Suriye'de Rasulayn kentinde kahraman komandolarımız bayram namazını eda ettikten sonra birbirileriyle bayramlaşmak içtima alanında toplandılar. Onların her biri Fırat'ın doğusu Rasulayn'da destan yazan kahramanlarımız.''

MEHMETÇİK BAYRAMDA GÖREV BAŞINDA

Mehmetçik, bayramlaşmanın ardından kurban ibadetini gerçekleştirecekler.

ÖNCE VATAN

Bizlerin daha huzurlu bir bayram yaşamamız için Mehmetçik teröre geçit vermiyor. Kimi ailesinden kimi sevdiklerinden uzakken hepsinin dilinde tek bir söz var, o da ''önce vatan''.

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