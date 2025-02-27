Barış masası Türkiye’de kuruluyor! İstanbul bir kez daha diplomasinin merkezi

Dünyanın dikkat kesildiği Ukrayna krizinde gözler Türkiye'de. Ukrayna lideri Zelenskiy ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyaretlerinin ardından bu kez de Moskova ile Washington, İstanbul'da bir araya gelecek. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ kritik görüşmenin yapılacağı Dolmabahçe'den detayları aktardı.

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