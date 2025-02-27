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Barış masası Türkiye’de kuruluyor! İstanbul bir kez daha diplomasinin merkezi

Barış masası Türkiye'de kuruluyor! İstanbul bir kez daha diplomasinin merkezi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 09:42
Dünyanın dikkat kesildiği Ukrayna krizinde gözler Türkiye'de. Ukrayna lideri Zelenskiy ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyaretlerinin ardından bu kez de Moskova ile Washington, İstanbul'da bir araya gelecek. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ kritik görüşmenin yapılacağı Dolmabahçe'den detayları aktardı.
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Barış masası Türkiye’de kuruluyor! İstanbul bir kez daha diplomasinin merkezi
Barış masası Türkiye’de kuruluyor
Barış masası Türkiye'de kuruluyor
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