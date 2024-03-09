09 Mart 2024, Cumartesi
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Barış masası kurulacak mı? Zelenski Başkan Erdoğan'dan ne istedi? Savaşı Türkiye mi bitirecek?
Dolmabahçe kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Dolmahçe'deki Çalışma Ofisi'nde ağırladı. Rusya ve Ukrayna'ya artık savaşın müzakere ile sona ermesi çağrısı yapan Başkan Erdoğan, "Biz barışa ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi. Erdoğan, tahıl koridorunu da desteklediklerini vurguladı. İki yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna-Rusya savaşının geldiği son durumu müzakerenin detaylarını Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.