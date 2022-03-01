Barış için kurulan BM | Suriye’de çocukların çığlığı duyulmadı

Birleşmiş Milletler dünya barışını korumak için kurulmuştu ancak olmadı. Suriye, Filistin, Arakan ve son olarak Ukrayna'da krizler derinleşti, yaralar kanadı, Acılar daha da büyüdü. Dünya barışının önüne korku duvarları örüldü. İşte bu ortamda "Dünya Beşten büyüktür" haykırışı, karanlık düzene ilk darbe oldu. İşte tüm detaylar…

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