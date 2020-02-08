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08.02.2020

Bakanlar deprem bölgesinde! İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika bilgisine göre... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'da valilik kriz merkezinde açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılay'a geldi." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, "Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar." ifadelerini kullandı.

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