Bakan Yumaklı’dan A haber’de uyarı: Önümüzdeki hafta çok riskli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarına değinen Bakan Yumaklı "Bu yıl 4 bin 668 orman yangını çıktı. Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı." dedi. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olunduğunu belirten Bakan Yumaklı "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek vatandaşlara dikkatli olmaları konusuna uyarıda bulundu.