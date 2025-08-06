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Bakan Yumaklı’dan A haber’de uyarı: Önümüzdeki hafta çok riskli

Bakan Yumaklı'dan A haber'de uyarı: Önümüzdeki hafta çok riskli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.08.2025 22:14
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarına değinen Bakan Yumaklı "Bu yıl 4 bin 668 orman yangını çıktı. Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı." dedi. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olunduğunu belirten Bakan Yumaklı "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek vatandaşlara dikkatli olmaları konusuna uyarıda bulundu.
Bakan Yumaklı’dan A haber’de uyarı: Önümüzdeki hafta çok riskli
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