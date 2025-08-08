Bakan Yardımcısı Ömer Sayan’dan hakkındaki diploma iddialarına yanıt: Alnım ak başım dik

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, kendisi hakkındaki diploma iddiaları ile ilgili konuştu. Alnının ak başının dik olduğunu vurgulayan Sayan, 'Bir güruh var ki her türlü olaydan, kaostan beslenmenin yolunu buluyor ve bu insanların niyetinin ben halis olduğunu düşünmüyorum. Bir diploma çetesi çökertilmiş. BTK ilk anından itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış sorunları çözmüş ama o bahsettiğim gürüh, buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklanıyor. Çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür yıllarca olduğu gibi ben bununla ilgili de alnım ak başım dik. Kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok.' dedi.