08 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Yardımcısı Ömer Sayan'dan hakkındaki diploma iddialarına yanıt: Alnım ak başım dik
Bakan Yardımcısı Ömer Sayan’dan hakkındaki diploma iddialarına yanıt: Alnım ak başım dik

Bakan Yardımcısı Ömer Sayan'dan hakkındaki diploma iddialarına yanıt: Alnım ak başım dik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2025 19:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, kendisi hakkındaki diploma iddiaları ile ilgili konuştu. Alnının ak başının dik olduğunu vurgulayan Sayan, 'Bir güruh var ki her türlü olaydan, kaostan beslenmenin yolunu buluyor ve bu insanların niyetinin ben halis olduğunu düşünmüyorum. Bir diploma çetesi çökertilmiş. BTK ilk anından itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış sorunları çözmüş ama o bahsettiğim gürüh, buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklanıyor. Çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür yıllarca olduğu gibi ben bununla ilgili de alnım ak başım dik. Kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok.' dedi.
Bakan Yardımcısı Ömer Sayan’dan hakkındaki diploma iddialarına yanıt: Alnım ak başım dik
Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye komisyonu kuruldu, psikolojik eşik aşıldı
Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye komisyonu kuruldu, psikolojik eşik aşıldı
Bakan Yardımcısı Ömer Sayan’dan hakkındaki diploma iddialarına yanıt: Alnım ak başım dik
Bakan Yardımcısı Ömer Sayan'dan hakkındaki diploma iddialarına yanıt: Alnım ak başım dik
ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
ABB’nin spor tesisleri ücretli oluyor!
ABB’nin spor tesisleri ücretli oluyor!
İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor?
İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor?
300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz
"300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz"
Terörsüz Türkiye hedefiyle ikinci toplantı
Terörsüz Türkiye hedefiyle ikinci toplantı
Kalın, Güler ve Yerlikaya bir araya geldi
Kalın, Güler ve Yerlikaya bir araya geldi
Bakan Fidan Mısır’a gidiyor
Bakan Fidan Mısır’a gidiyor
Gazze’de topyekun katliama onay
Gazze’de topyekun katliama onay
BTK açıkladı! 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı! 44 sahte e-imza iptal edildi
Fatura desteği sürecek mi? A Haber’de açıkladı
Fatura desteği sürecek mi? A Haber'de açıkladı
Daha Fazla Video Göster