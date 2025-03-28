Bakan Tekin’den Özgür Özel’in hedef aldığı D&R’a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında tutuklanmasının ardından milli medya ve yerli markaları hedef aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AK Partili vekiller, Özel'in hedef gösterdiği Ankara'da bir alışveriş merkezindeki D&R mağazasını ziyaret etti. Tekin, Özel'in; sadece darbe dönemlerinde gördüğümüz bir dil kullandığını söyledi, "Siyasi lider olmak için epey çaba sarf etmesi lazım" dedi.

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