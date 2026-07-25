CHP'deki bölünmede "üçlü mekanizma" tartışması! YENİ Parti’de kriz ve sokak gerilimi

CHP'deki bölünme sonrası kurulan yeni partiyle ilgili tartışmalar sürerken, parti yönetim modeli ve belediyelerde oluşabilecek olası tablo gündemin ilk sıralarında yer aldı. A Haber’de konuşan Gazeteci Gaffar Yakınca, belediye meclislerindeki aritmetiğin değişmesi halinde bazı belediyelerin yönetiminin el değiştirebileceğini belirtirken, Özgür Özel'in açıkladığı "üçlü mekanizma" modelinin parti tüzüğünde karşılığı bulunmadığını söyledi. Programda ayrıca Mustafa Sarıgül'ün bir vatandaşa yönelik fiziki müdahalesi de değerlendirilirken, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ yaşanan gerilimin sorumlusunun Özgür Özel olduğunu söyledi.