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Bakan Süleyman Soylu, üs bölgelerinde asker ve polislerle bayramlaştı | Video
"BUGÜN BU DAĞLAR, BU TOPRAKLAR BİZİM"
Bulundukları yerin 3 bin 200 metrede olduğunu ve daha önce bu bölgede yüzlerce terörist olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Daha önce buralarda hakimlerdi. Bugün bu dağlar, bu topraklar bizim. Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir. Burada kılınan namazlar, bizim haysiyetimiz ve onurumuzdur. Burada onurlu ve şerefli bir görev yapıyorsunuz. Bu onurlu ve şerefli görevin duacısı da millettir. Milletimizin, bu terörden tamamen kurtulduğu gün bayramıdır. Bunu yapma kabiliyetimiz var, bunu bugün görüyoruz. Bu gücümüz olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
Ardından Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret eden Soylu, polis memurlarının bayramını kutladı. Bakan Soylu, ayrıca ziyaretleri sırasında asker ve polis aileleriyle de telefonda görüşerek bayramlarını kutladı.