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Mardin Kültür Yolu Festivali 17 Ekim'de başlıyor
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Mardin Kültür Yolu Festivali 17 Ekim'de başlıyor

Mardin, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ikinci kez kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mardin, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ikinci kez kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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