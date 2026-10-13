Fransa'da eylemler ülke geneline nasıl yayıldı?

Avrupa’da eğitimdeki aksaklıklar, artan yaşam maliyetleri ve konut krizi protestoları büyütüyor. Fransa’da lise öğrencileri ve öğretmenler eğitim sistemindeki sorunlara karşı sokağa çıkarken, İspanya’da elektrik kesintileri, yolsuzluk iddiaları ve konut krizi hükümet üzerindeki baskıyı artırdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Gazze politikasına ilişkin açıklamaları da gündemdeki yerini korurken, eylemlerin farklı ülkelerde eş zamanlı yaşanması dikkat çekti. Ancak protestoların organize edildiğine ilişkin iddialar, somut kanıtlarla desteklenmiş değil.