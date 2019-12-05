05 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.12.2019

Bakan Süleyman Soylu, Ceren Özdemir cinayeti hakkında konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da katledilen Ceren Özdemir cinayetine ilişkin "Bir cinayetle karşı karşıyayız bu tür cinayetlerim her biri ülkemizi derinden etkiliyor. Bunun izah edilebilir bir tarafı söz konusu değil. Cinayetin akabinde güvenlik güçlerimiz bir sonuç aldılar ama bu ölen kızımızı geri getirmedi. Soruşturma devam ediyor. Zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının söyledikleri ne kadar doğru neyi yansıtıyor sorulturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durumdur. Savcılık bunun nedeninin tam ne olduğunu ortaya koyacak. Daha önce tanışık olmadıkları ortada aşikar. Şu ana kadar yapılan tespitlerde tanışıkları söz konusu değil bu durumu tamamen tespit edip bu cinayetim neden ve ne için gerçekleştirdiğini kamuoyuna yansıtmış alacağız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Soylu, Ceren cinayeti hakkında konuştu
Soylu, Ceren cinayeti hakkında konuştu
Ceren Özdemir'in katili adliyeye böyle sevk edildi!
Ceren Özdemir'in katili adliyeye böyle sevk edildi!
Başkan Erdoğan'dan Londra'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Londra'da önemli açıklamalar
Mehmetçikten minik Pınar'a ziyaret
Mehmetçikten minik Pınar'a ziyaret
ABD'li oyuncu İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı
ABD'li oyuncu İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı
Ceren Özdemir'in katil zanlısı suç makinesi çıktı
Ceren Özdemir'in katil zanlısı suç makinesi çıktı
Ceren Özdemir'in katili suçunu itiraf etti
Ceren Özdemir'in katili suçunu itiraf etti
Erdoğan ile Miçotakis görüşmesi başladı
Erdoğan ile Miçotakis görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan'dan infaz yasası talimatı!
Başkan Erdoğan'dan infaz yasası talimatı!
Başkan Erdoğan veto etmişti! O yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı
Başkan Erdoğan veto etmişti! O yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı
Hande Sarıoğlu'nun Emre Belezoğlu sorusu Fatih Altaylı çıldırttı
Hande Sarıoğlu'nun "Emre Belezoğlu" sorusu Fatih Altaylı çıldırttı
Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü
Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü
Daha Fazla Video Göster