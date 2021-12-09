09 Aralık 2021, Perşembe
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Bakan Soylu'dan İBB’ye alınan personelle ilgili açıklama: 577 kişinin terör örgütünden kaydı var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP yönetimindeki İBB’ye alınan personelle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, “İBB'ye 33 bin personel alındı. 14 bin bilgisi bize intikal ettirildi. 12 bin kişi incelendi. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi.” dedi.