Bakan Soylu dünya bunu yapan yegane ülkeyiz dedi rakamı açıkladı: 360 bin kişi... |Video

A Haber Ankara Temsilci Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında son durumu açıkladı. Bakan Soylu, "65 yaş üstüne siz evden çıkmayın dediğimizde bunların ihtiyacını karşılamak zorundayız. Almanya bunu gönüllüler eli ile yapmaya çalışıyor. Ama bunu kontrol etmek mümkün değil. Kamu eli ile bunu en iyi yapan ülkeyiz. Sosyal destek hattına gelen talep 360 bin. 320 bin vatandaşın ihtiyacı karşılandı." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Soylu, Türkiye'nin sivil toplum yapısına bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.