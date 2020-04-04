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04.04.2020

Bakan Selçuk açıkladı: Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SUT’ta yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerinin iki katına çıkarıldığını duyurdu. Selçuk, "Corona virüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık.” ifadelerini kullandı.

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