Bakan Pakdemirli: Tarım sigortası olan üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılı içinde meydana gelen doğal afetlerin 57 ilde 63 bin 850 üreticiye ait 4 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanı etkilediğini belirterek, tarım sigortası poliçesi olan üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımda doğal afetlere karşı TARSİM’in önemli bir güvence olduğunu belirtti.