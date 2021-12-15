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Bakan Murat Kurum’dan tüm sektörlere “Yeşil Kalkınma” projeleri çağrısı

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Giriş: 15.12.2021 22:28
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve ALKAŞ tarafından düzenlenen MIPIM 2022 tanıtım toplantısına katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Kurum, tüm sektörlere, 3 milyar 157 milyon dolarlık finansman kapsamında “Yeşil Kalkınma” hedefi doğrultusunda proje geliştirmeleri çağrısında bulundu.
BakanKurum’dan “Yeşil Kalkınma” projeleri çağrısı
BakanKurum’dan “Yeşil Kalkınma” projeleri çağrısı
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