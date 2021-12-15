Bakan Murat Kurum’dan tüm sektörlere “Yeşil Kalkınma” projeleri çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve ALKAŞ tarafından düzenlenen MIPIM 2022 tanıtım toplantısına katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Kurum, tüm sektörlere, 3 milyar 157 milyon dolarlık finansman kapsamında “Yeşil Kalkınma” hedefi doğrultusunda proje geliştirmeleri çağrısında bulundu.