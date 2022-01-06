06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Murat Kurum'dan CHP'ye Ortaçağ zihniyeti yanıtı

Bakan Murat Kurum'dan CHP'ye Ortaçağ zihniyeti yanıtı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2022 21:04
İstanbul’da KONSİAD tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri” programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortladığını belirterek, “Onlar, o karanlık çağın ecdadımız tarafından kapatılmasına tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler.” dedi.
Bakan Murat Kurum’dan CHP’ye Ortaçağ zihniyeti yanıtı
Bakan Murat Kurum'dan CHP'ye Ortaçağ zihniyeti yanıtı
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Kazakistan diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi
Türkiye ve dünyada bugün ne oldu?
Türkiye ve dünyada bugün ne oldu?
Fikirtepe için kritik tarih belli oldu!
Fikirtepe için kritik tarih belli oldu!
Danıştay’dan MEB’e cevap yazısı!
Danıştay'dan MEB'e cevap yazısı!
Diyanet’ten Orta Çağ tepkisi!
Diyanet’ten Orta Çağ tepkisi!
Öfkeli anneanne okul müdürüne saldırdı!
Öfkeli anneanne okul müdürüne saldırdı!
Sedat Peker suç örgüt davasına devam edildi!
Sedat Peker suç örgüt davasına devam edildi!
İBB dosyası yanıtı!
İBB dosyası yanıtı!
Başkan Erdoğan’dan kritik zirve!
Başkan Erdoğan'dan kritik zirve!
CHP’li 3 belediye borç batağına nasıl saplandı?
CHP’li 3 belediye borç batağına nasıl saplandı?
Daha Fazla Video Göster