Bakan Murat Kurum: Son beş yılda ağaçlandırmada Türkiye Avrupa birincisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 26.Taraflar Konferansı Bakanlar Zirvesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Türkiye olarak afetlerle mücadeleyi 20 yıldır etkin bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederken, sıfır atık projesinin detayları da paylaştı. Kurum ayrıca Türkiye'nin son 5 yılda ağaçlandırma konusunda Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğunu ifade etti.