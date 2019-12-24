Bakan Murat Kurum: İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nden tek taraflı olarak...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Toplantı ardından açıklamalarda bulunup basının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum "(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok." dedi. Ayrıca Kurum, "Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir." şeklinde konuştu.