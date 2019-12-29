29 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.12.2019

Bakan Murat Kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek çürüttü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iddialarda bulunmuştu. İmamoğlu'nun o asılsız iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tek tek yanıt verdi. İşte İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili söylediği yalanlar ve Bakan Kurum'un İBB Başkanı İmamoğlu'na tokat gibi yanıtları...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesiyle ilgili iddialarına çok net yanıtlar verdi.

Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesinin deprem ya da farklı riskleri barındırmadığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurumdan Kanal İstanbul açıklaması

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Kurum İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek çürüttü
Bakan Kurum İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek çürüttü
39 adet katyuşa roketi ele geçirildi
39 adet katyuşa roketi ele geçirildi
BBC arşivinden İstanbul Boğazı'ndaki büyük tehlike
BBC arşivinden İstanbul Boğazı'ndaki büyük tehlike
Mevsim ilk karı düşen İstanbul'a ‘turuncu’ uyarı
Mevsim ilk karı düşen İstanbul'a ‘turuncu’ uyarı
Yerli otomobilin merakla beklenen özelliği tanıtıldı!
Yerli otomobilin merakla beklenen özelliği tanıtıldı!
Kanal İstanbul'un savunma açısından bir riski yok
"Kanal İstanbul'un savunma açısından bir riski yok"
Başkan Erdoğan'ın sesinden teşkilata mektup
Başkan Erdoğan'ın sesinden teşkilata mektup
Bakan Çavuşoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşecek!
Bakan Çavuşoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşecek!
Berat Albayrak'tan çarpıcı paylaşımı
Berat Albayrak'tan çarpıcı paylaşımı
Kanal projeleri hangi ülkeye ne kazandırdı?
Kanal projeleri hangi ülkeye ne kazandırdı?
Somali'de saldırının arkasındaki mesaj ne?
Somali'de saldırının arkasındaki mesaj ne?
Kandil'de neler yaşandı? Dehşete düşüren sözler
Kandil'de neler yaşandı? Dehşete düşüren sözler
Daha Fazla Video Göster