06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.12.2019

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO planlarında Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil" dedi. Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanı'na onlarla da anlaşma yaparız dedik. Biz bu bölgede işbirliğinden yanayız" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da Türk basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "NATO planlarında Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil" dedi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanı'na onlarla da anlaşma yaparız dedik. Biz bu bölgede işbirliğinden yanayız. Türkiye kendi haklarını korumak için bölgededir" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak" şeklinde konuştu.

Öte yadnan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında açıklama
Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında açıklama
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken an
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken an
Sahadaki ve masadaki zaferlerinin perde arkası! Ezber bozan hamleler
Sahadaki ve masadaki zaferlerinin perde arkası! Ezber bozan hamleler
Ekipler şok oldu! 18,4 ton siyanür
Ekipler şok oldu! 18,4 ton siyanür
Terörün para kaynağına darbe!
Terörün para kaynağına darbe!
Terör örgütü PKK'nın bir yalanı daha ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın bir yalanı daha ortaya çıktı
Yunanistan'dan skandal karar
Yunanistan'dan skandal karar
Ceren'in annesinden duygulandıran sözler
Ceren'in annesinden duygulandıran sözler
İstanbul'da dev operasyon! Tam 4 bin yıllık
İstanbul'da dev operasyon! Tam 4 bin yıllık
Ceren'in son isteği yerine geldi!
Ceren'in son isteği yerine geldi!
Ankara'da ağaç katliamı
Ankara'da ağaç katliamı
HDP'li 3 belediye başkanı gözaltına alındı
HDP'li 3 belediye başkanı gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster