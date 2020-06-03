Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik Libya, Hafter, Doğu Akdeniz, Ayasofya ve George Floyd açıklaması | Video

Bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dışarıdan destek almadığı takdirde Hafterin hiçbir gücünün olmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, ''Türkiye Libya'da dengeleri değiştirdi. '' dedi.

Katıldığı bir televiyon programında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da Hafter bu savaşı kazanamaz" dedi.Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" mesajını verdi.Ayrıca Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir" açıklamasını yaptı.

YUNANİSTAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya Yunanistan'a bağlı değil. Fethedilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nindir. Bize bu konuda akıl verebilecek en son ülke Yunanistan olmalıdır. Avrupa'da cami olmayan tek ülke Yunanistan'dır. Bu Yunanistan halkın seçtiği müftülere camilerde namaz kıldırdı diye hapis cezası veriyor. Koronavirüs bahanesi ile Batı Trakya'da ezanı susturmak istedi bunlar, hemen devreye girdik. Sen ezanı susturmaya çalışacaksın, Türkiye'de Kur'an okundu diye basbas bağıracaksın." dedi.