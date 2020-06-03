İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların devam ettiğini duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" ifadesini kullandı.
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