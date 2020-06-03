03 Haziran 2020, Çarşamba
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor

İçişleri Bakanı , " kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. 'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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BAKAN SOYLU DUYURDU! ÖLDÜRÜLDÜLER

İçişleri Bakanı , kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" ifadesini kullandı.




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