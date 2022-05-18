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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile pozitif bir görüşme yaptık

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Giriş: 18.05.2022 22:45
New York'taki ikili görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.

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