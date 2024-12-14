Bakan Memişoğlu’ndan randevu sorunu açıklaması: İki üç ay içinde minimize ederiz!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne ziyaretinde yaptığı konuşmasında randevu konusuna değindi. Memişoğlu, 'Özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuları rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hâle getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır, iki üç ay içinde de randevu sorunlarını minimize ederiz' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN