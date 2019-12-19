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19.12.2019

Bakan Kurum'dan son dakika Kanal İstanbul açıklaması: Arazi rantına müsaade etmeyiz |Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır." dedi. Kanal İstanbul ile ilgili Bakan Kurum,"O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik." diye konuştu.

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