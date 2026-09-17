-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Bakan Kurum'dan iklim krizi uyarısı: Erken uyarı sistemleri güçlendirilecek
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bakan Kurum'dan iklim krizi uyarısı: Erken uyarı sistemleri güçlendirilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, WMO'nun Cenevre'deki merkezinde düzenlenen "COP31 Başkanlığı WMO Toplantısı Üst Düzey Oturumu" başlıklı toplantıda konuştu. Bakan Kurum, "Ben bizzat afetlere gitmiş, afetlerde mücadele etmiş bir bakan olarak bunları ifade ediyorum. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) herkes için erken uyarı girişimini biz de COP31 Başkanlığı olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

MSB'den Meis ve Söke açıklaması: Komando konuşlanması ihtiyaç gereği
Sonraki Video
MSB'den Meis ve Söke açıklaması: Komando konuşlanması ihtiyaç gereği
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar