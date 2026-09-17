Bakan Kurum'dan iklim krizi uyarısı: Erken uyarı sistemleri güçlendirilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, WMO'nun Cenevre'deki merkezinde düzenlenen "COP31 Başkanlığı WMO Toplantısı Üst Düzey Oturumu" başlıklı toplantıda konuştu. Bakan Kurum, "Ben bizzat afetlere gitmiş, afetlerde mücadele etmiş bir bakan olarak bunları ifade ediyorum. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) herkes için erken uyarı girişimini biz de COP31 Başkanlığı olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.