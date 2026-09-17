Küresel enerji krizinin faturası büyüyor: Boğazlardaki krizler piyasaları nasıl etkiler?

Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Rusya-Ukrayna ve İran-ABD hattındaki gerilimlere Suudi Arabistan-Husi krizinin de eklenmesiyle enerji arz güvenliği yeniden gündeme geldi. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ve olası senaryoları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Karataş, Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayarak enerji krizinin nasıl evrilebileceği, olası riskler ve piyasalara etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.