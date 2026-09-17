Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık hareketiyle havacılıkta yeşil dönüşüm hedefi

Dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevreci dönüşüm hız kazanırken, Türkiye de sürdürülebilir projelerle bu sürece öncülük ediyor. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık hareketi, Türkiye'den doğarak bugün küresel ölçekte karşılık bulan bir çevre hareketine dönüşürken, ulaşım ve havacılık sektöründe de karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni adımlar atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılıkta sürdürülebilir yakıt döneminin başlayacağını belirterek, 2030 yılı hedefi kapsamında karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik yol haritasını açıkladı.