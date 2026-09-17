Emekli zammında 4 senaryo: Zam hesapları yenilendi

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 zammında... Henüz kesinleşmiş bir rakam yok. Ancak yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler, emekli maaşları için dört ayrı senaryoyu ortaya koyuyor. Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, taban aylık 25 bin 600 liradan başlayıp 26 bin 65 liraya kadar çıkabilir. Üstelik masada yalnızca zam oranı değil, emeklilerin gelirini artırmaya yönelik alternatif destek modellerinin de bulunduğu belirtiliyor. İşte detaylar...