TOKİ'den 47 ilde arsa satışı! 405 arsa için açık artırma tarihi belli oldu

TOKİ, Türkiye genelinde 47 ilde toplam 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Toplam 1 milyon 767 bin metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli 10 milyar 780 milyon lira olarak belirlenirken, taşınmazlar konut, ticaret, turizm, sanayi ve tarım gibi farklı alanlarda kullanılabilecek. Satışlar 29-30 Eylül tarihlerinde yapılacak. Alıcılara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade, peşin ödemede ise yüzde 15'e kadar indirim imkânı sunulacak. A Haber muhabiri Şener Çetin, satışın ayrıntılarını aktardı.