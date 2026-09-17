Karadeniz'de su ürünleri avcılığında yeni dönem! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Karadeniz'de su ürünleri avcılığına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Samsun'un da aralarında bulunduğu birçok kentte sazangillerin avlanmasına ilişkin yeni kurallar belirlenirken, trol avcılığına yönelik düzenlemeler de yeniden gündeme geldi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve kameraman Mustafa Aydın, yeni uygulamanın detaylarını aktardı. Samsun Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi Çağan, yeni avlanma kuralları, düzenlemenin kapsamı ve uygulanacak esaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.