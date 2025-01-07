07 Ocak 2025, Salı

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Bakan Kurum’dan belediyelere net mesaj: Aksiyon alınmazsa Marmara’yı kaybederiz .

Bakan Kurum'dan belediyelere net mesaj: Aksiyon alınmazsa Marmara'yı kaybederiz .

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.01.2025 21:58
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı’nın en önemli maddelerinin, belediyeler tarafından hayata geçirilmediğini söyledi. Kurum, belediyelere seslenerek 'Milleti farklı gündemlere yönlendirip, kendi sorumluluk alanını gizlemekten, gözlerden uzak tutmaktan vazgeçmeli; işlerini ertelememelidir.' dedi ve 'Siyaseten gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara’yı kaybederiz' şeklinde konuştu.
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Bakan Kurum’dan belediyelere net mesaj: Aksiyon alınmazsa Marmara’yı kaybederiz .
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