Bakan Kurum: Milletimiz müsterih olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Kurum, İstanbul'da meydana gelen depreme sonrasında güncel duruma ilişkin önemli bilgiler verdi. Kurum, "Devlet tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Hasar tespiti 4 günde bitireceğiz Toplamda sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacaktır. İstanbul'un tek gündemi deprem meselesidir. ​İstanbul'un tek gündemi deprem meselesidir. Muhalefeti iktidarı yok hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.