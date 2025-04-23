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Bakan Kurum: Milletimiz müsterih olsun

Bakan Kurum: Milletimiz müsterih olsun

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Giriş: 23.04.2025 19:55
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Kurum, İstanbul'da meydana gelen depreme sonrasında güncel duruma ilişkin önemli bilgiler verdi. Kurum, "Devlet tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Hasar tespiti 4 günde bitireceğiz Toplamda sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacaktır. İstanbul'un tek gündemi deprem meselesidir. ​İstanbul'un tek gündemi deprem meselesidir. Muhalefeti iktidarı yok hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.
Bakan Kurum: Milletimiz müsterih olsun
Bakan Kurum: Milletimiz müsterih olsun
Bakan Kurum: Milletimiz müsterih olsun
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