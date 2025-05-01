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Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuştu

Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 18:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum CHP Lideri Özgür Özel'e tepki göstererek, Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bantı çıkarsın, etrafına bir baksın. Belki o zaman yapılanları çok iyi görür.' ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuştu
Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuştu
Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuştu
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