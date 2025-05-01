01 Mayıs 2025, Perşembe
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Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum CHP Lideri Özgür Özel'e tepki göstererek, Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bantı çıkarsın, etrafına bir baksın. Belki o zaman yapılanları çok iyi görür.' ifadelerini kullandı.