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27.01.2020

Bakan Kurum: Dün itibarıyla yıkımlarını başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Depremin olduğu ilk andan itibaren Elazığ'a tüm ekiplerimizle hareket ettik. 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmaları titizlikle yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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