Bakan Kurum: 8 bina arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Kurum ''Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmeleri, bu konu önem arz etmektedir. 17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 bina da devam ediyor. 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.'' ifadelerinde bulundu.