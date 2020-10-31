31 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Kurum: 8 bina arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı

Bakan Kurum: 8 bina arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2020 10:57
Güncelleme:31.10.2020 11:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Kurum ''Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmeleri, bu konu önem arz etmektedir. 17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 bina da devam ediyor. 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.'' ifadelerinde bulundu.

Bakan Kurum'dan flaş açıklamalar!
Bakan Kurum'dan flaş açıklamalar!
Buse’yi kurtaran ekip A Haber’de
Buse’yi kurtaran ekip A Haber’de
Türkiye'nin kalbu bu noktada atıyor!
Türkiye'nin kalbu bu noktada atıyor!
İzmir’de tüm gözler o binada!
İzmir’de tüm gözler o binada!
A Haber o noktada! Tsunamiden geriye kalanlar
A Haber o noktada! Tsunamiden geriye kalanlar
Hayata uzanan el! İşte mucize anı
Hayata uzanan el! İşte mucize anı
İzmir’de 6,6’lık yıkıcı deprem! Umutlu bekleyiş
İzmir’de 6,6’lık yıkıcı deprem! Umutlu bekleyiş
Enkazdan böyle çıkartıldı! Mucize kurtuluş...
Enkazdan böyle çıkartıldı! Mucize kurtuluş...
16 yaşındaki İnci için umutlu bekleyiş!
16 yaşındaki İnci için umutlu bekleyiş!
53 yaşındaki Fadime Tolu 15 saat sonra kurtarıldı!
53 yaşındaki Fadime Tolu 15 saat sonra kurtarıldı!
Emrah Sitesi'nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Emrah Sitesi'nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
İzmir depremi sonrasında halk çadırlarda sabahladı
İzmir depremi sonrasında halk çadırlarda sabahladı
Daha Fazla Video Göster