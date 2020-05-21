Bakan Koca'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar | VİDEO

Son dakika haberi... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla bugün tam kapasite hizmete giriyor. Açılış öncesinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır. Bu düzeyde fedakar sağlık çalışanına dünyada çok az ülke sahiptir, ayrım yapmadan, hizmeti bu modern mekanlara taşıyan belki de tek ülkeyiz. Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla bugün tam kapasite hizmete giriyor.

Açılış öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

"8 HASTANEDEN OLUŞUYOR"

Bakan Koca, "Dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alıyor. Bu sadece sağlık kompleksi değil her biri alanında özelleşmiş 8 hastaneden oluşuyor" dedi.

"35 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK KAPASİTEDE"

Bakan Koca, "90 ameliyathaneye sahip. Bu hastane bir günde 35 bin hastaya hizmet verecek kapasitede. Dünyanın en büyük sismik özelliğini taşıyor. Böylece deprem gibi durumlarda bile tüm hizmetler kesintisiz devam edecektir" diye konuştu.

"6 ŞEHİR HASTANEMİZİN ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "2016 yılından itibaren 10 tane şehir hastanemiz hizmete geçmiştir. 6 şehir hastanemizin çalışmaları devam etmektedir. Şehir hastanelerimiz günlük ihtiyaçları karşılamakla kalmamış, birer tedbir olmuştur. Salgınla mücadelede yükü bu hastanelerimiz omuzlamıştır. Covid-19 ile bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu görmüş olduk" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYAYA SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA ADAYDIR"

Bakan Koca, "Yeni dönemde fonksiyonel yapısıyla farklılık gösteren, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, birer müstesna kurumlar olacaktır. Ülkemizi uluslararası turizm ve eğitim anlamında önemli bir destinasyonu olacaktır. Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır.

Bu düzeyde fedakar sağlık çalışanına dünyada çok az ülke sahiptir, ayrım yapmadan, hizmeti bu modern mekanlara taşıyan belki de tek ülkeyiz. Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır" dedi.