18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Koca: Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisi tamamlanacak

Bakan Koca: Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisi tamamlanacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2020 12:05
Güncelleme:18.11.2020 12:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi. Bakan Koca artan vaka sayıları ile ilgili olarak, "Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur" diye konuştu.
Bakan Koca duyurdu! Önümüzdeki yıl içinde...
Bakan Koca duyurdu! Önümüzdeki yıl içinde...
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş açıklamalar
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş açıklamalar
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul için yeni uygulama
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul için yeni uygulama
Dikkate alınmazsa daha radikal...
"Dikkate alınmazsa daha radikal..."
Okullar ne zaman açılacak? Okullar yıl sonuna kadar tatil mi?
Okullar ne zaman açılacak? Okullar yıl sonuna kadar tatil mi?
Sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak? İşte detaylar...
Sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak? İşte detaylar...
Türk askeri Karabağ’da nerede görev yapacak?
Türk askeri Karabağ’da nerede görev yapacak?
Muhalefette gizli anayasa çatlağı
Muhalefette "gizli anayasa" çatlağı
Kovid-19 kimlerde ağır seyrediyor? Çocuklar risk altında mı?
Kovid-19 kimlerde ağır seyrediyor? Çocuklar risk altında mı?
Kovid-19 aşısı ne zaman uygulanacak?
Kovid-19 aşısı ne zaman uygulanacak?
Prof. Dr. Erk'ten flaş sözler: 2-3 hafta genel karantina...
Prof. Dr. Erk'ten flaş sözler: 2-3 hafta genel karantina...
CHP'li başkandan tepki çeken karar
CHP'li başkandan tepki çeken karar
Daha Fazla Video Göster