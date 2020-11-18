Bakan Koca: Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisi tamamlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi. Bakan Koca artan vaka sayıları ile ilgili olarak, "Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur" diye konuştu.