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Bakan Koca o görüntüleri paylaştı! Sosyal medyadan çağrı yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 virüsünün akciğerlerde nasıl yayıldığını gösteren bir video mesaj paylaştı. Bakan Koca paylaşımında; "COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın." ifadeleriyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 virüsünün akciğerlerde nasıl yayıldığını gösteren bir video mesaj paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında; "COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın." ifadeleriyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.