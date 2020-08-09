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Bakan Koca o görüntüleri paylaştı! Sosyal medyadan çağrı yaptı

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Giriş: 09.08.2020 16:15
Güncelleme:09.08.2020 16:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 virüsünün akciğerlerde nasıl yayıldığını gösteren bir video mesaj paylaştı. Bakan Koca paylaşımında; "COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın." ifadeleriyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 virüsünün akciğerlerde nasıl yayıldığını gösteren bir video mesaj paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında; "COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın." ifadeleriyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

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