28 Nisan 2023, Cuma
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Bakan Koca açıkladı! 81 bin 108 sağlık personeline kadro
Son dakika haberleri… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan binlerce personeli mutlu edecek bir açıkla geldi. Bakan Koca “Sözleşmeli sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı. 81 bin 108 personel kadroya geçti” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.