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Bakan Koca 6 Temmuz koronavirüs verilerini paylaştı 'dikkatli olmalıyız' diye uyardı

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Giriş: 06.07.2020 20:39
Güncelleme:06.07.2020 20:44
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 6 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Önemli uyarılarda bulunan Bakan Koca açıklamasında, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" ifadelerine yer verdi.

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