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Bakan Koca 26 Temmuz corona virus tablosunu paylaştı! İyileşen kişi sayısı 210 bin sınırında | İşte son durum

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Giriş: 26.07.2020 20:52
Güncelleme:27.07.2020 02:15
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 17 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 613'e yükseldiğini açıkladı. Bugün bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 209 bin 487'e yükseldi. İşte 26 Temmuz corona virus verilerinde son durum...

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 613'e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 16 test yapılırken, 927 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 226 bin 100 oldu. Bugün bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 209 bin 487'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 387, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 249 olduğu açıklandı.




Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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