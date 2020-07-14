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Bakan Koca 14 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı! Yeni vaka sayısı binin altına indi

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Giriş: 14.07.2020 20:54
Güncelleme:14.07.2020 20:54
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Yeni vaka sayısı 33 gün sonra yeniden binin altına gerilerken Bakan Koca'dan bir de uyarı geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altun canlı yayında aktardı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 231 test yapıldı, 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1049 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, vaka sayısı 214 bin 993, vefat sayısı 5 bin 402 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1204, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı da 196 bin 720 oldu.

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