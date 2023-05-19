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Bakan Kasapoğlu ve 81 ilden gelen gençler Anıtkabir’i ziyaret etti | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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Giriş: 19.05.2023 09:59
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 81 ilden gelen gençler Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
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