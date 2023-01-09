Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-Havalimanı metrosu bu ay açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro şantiyesinde incelemelerde bulundu. İstanbul'da devam eden metro hattı çalışmaları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Bizim derdimiz hizmet, her projenin takipçisiyiz" dedi. Bu ay yeni bir metro hattının hizmete gireceğini de duyurdu.

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