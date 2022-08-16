Bakan Hulusi Akar, Halid Ammar el-Mişri ile görüştü! "500 yıllık tarihi dostluk, özgürlük ve savunma" vurgusu

Türkiye, Libya'nın özgürlüğü ve savunması için adımlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile bir araya geldi. Görüşmede Akar, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine askeri eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirtti. Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Bakan Akar, El-Meşri ile Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

500 YILLIK TARİHİ DOSTLUK VE KARDEŞLİK

Görüşmede Akar, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine askeri eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

LİBYA İÇİN BARIŞ VE HUZUR

Akar, Türkiye'nin "Libya, Libyalılarındır." anlayışıyla Libya'nın barış, huzur ve refahı için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Bakan Akar, gelecek dönemde çatışmaların önlenmesi ve kardeş kanının akmaması için her türlü girişimde bulunulmasının önemine vurgu yaptı.

BAKAN AKAR, İNGİLİZ MEVKİDAŞI WALLACE İLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.