02 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Fidan’ın Moskova ziyareti! Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Rusya'da resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkent Moskova'da Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşmede ana gündem askıya alınan Tahıl Koridoru anlaşmasıydı. Şoygu, Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilmesi durumunda Tahıl Koridoru anlaşmasına geri dönebileceklerini söyledi.