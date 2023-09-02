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Bakan Fidan’ın Moskova ziyareti! Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 08:51
Rusya'da resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkent Moskova'da Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşmede ana gündem askıya alınan Tahıl Koridoru anlaşmasıydı. Şoygu, Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilmesi durumunda Tahıl Koridoru anlaşmasına geri dönebileceklerini söyledi.
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